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Шойгу: Совбез готовит предложения по стратегии нацбезопасности

Работа ведется с учетом современных реалий и меняющейся обстановки в мире.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал, что в настоящее время разрабатываются предложения по обновлению стратегии национальной безопасности. Работа ведется с учетом современных реалий и меняющейся обстановки в мире, пишет ТАСС.

Шойгу отметил, что важную роль в этом процессе играет научно-экспертный совет, сформированный при Совбезе в декабре 2024 года. По его словам, структура активно подключена к анализу и подготовке предложений.

Как подчеркнул Шойгу, совет занимается глубокой научной оценкой актуальных угроз и вызовов, стоящих перед страной, и вырабатывает рекомендации по эффективным мерам для укрепления национальной безопасности.

Ранее Шойгу заявил, что Российская Федерация может возобновить ядерные испытания в ответ на аналогичные действия Соединённых Штатов. Он отметил, что в РФ приняли на вооружение "целый комплекс современных видов оружия, в том числе стратегического.