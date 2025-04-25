Шойгу: Совбез готовит предложения по стратегии нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал, что в настоящее время разрабатываются предложения по обновлению стратегии национальной безопасности. Работа ведется с учетом современных реалий и меняющейся обстановки в мире, пишет ТАСС.
Шойгу отметил, что важную роль в этом процессе играет научно-экспертный совет, сформированный при Совбезе в декабре 2024 года. По его словам, структура активно подключена к анализу и подготовке предложений.
Как подчеркнул Шойгу, совет занимается глубокой научной оценкой актуальных угроз и вызовов, стоящих перед страной, и вырабатывает рекомендации по эффективным мерам для укрепления национальной безопасности.
Ранее Шойгу заявил, что Российская Федерация может возобновить ядерные испытания в ответ на аналогичные действия Соединённых Штатов. Он отметил, что в РФ приняли на вооружение "целый комплекс современных видов оружия, в том числе стратегического.