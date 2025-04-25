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«Мы готовы, но есть детали»: Лавров рассказал о нюансах сделки по Украине

Лавров сообщил, что Россия готова к сделке по Украине, но есть детали.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выражает готовность к достижению соглашения по Украине, однако отмечает необходимость доработки отдельных положений. Об этом глава МИД РФ рассказал в беседе с CBS.

«Мы готовы заключить соглашение, но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», — пояснил глава российского МИД.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон поддерживают диалог по поиску дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине.

Накануне министр иностранных дел РФ анонсировал очередной раунд переговоров России и США, однако оставил в секрете конкретную дату. При этом Лавров также не стал раскрывать основные темы за будущих переговорах стран.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена достичь мира через силу.