Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выражает готовность к достижению соглашения по Украине, однако отмечает необходимость доработки отдельных положений. Об этом глава МИД РФ рассказал в беседе с CBS.
«Мы готовы заключить соглашение, но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», — пояснил глава российского МИД.
При этом Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон поддерживают диалог по поиску дипломатических путей урегулирования конфликта на Украине.
Накануне министр иностранных дел РФ анонсировал очередной раунд переговоров России и США, однако оставил в секрете конкретную дату. При этом Лавров также не стал раскрывать основные темы за будущих переговорах стран.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена достичь мира через силу.