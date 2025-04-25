В Узбекистане рассказали, как возвращают активы Гульнары Каримовой

«Кроме того, фонд был разработан таким образом, чтобы к нему могли присоединиться и другие страны. У Гульнары Каримовой были активы во многих странах. Если некоторые из этих стран захотят использовать фонд как механизм возврата своих средств, это должно быть согласовано с правительствами Узбекистана и Швейцарии», — добавил он.