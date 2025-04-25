В Узбекистане рассказали, как возвращают активы Гульнары Каримовой

Об этом агентству «Газета.uz» рассказал глава секретариата созданного под эгидой ООН трастового фонда Uzbekistan Vision 2030 Йонас Аструп. Он напомнил, что возвращение конфискованных активов Каримовой связано с уголовными делами против нее в Швейцарии.
К настоящему времени завершены два уголовных дела. Первое дело касалось 131 миллиона долларов, оно было рассмотрено и завершено в сентябре 2022 года, когда был создан фонд. Недавно завершилось и второе дело, связанное с 182 миллионами долларов.
«Таким образом, для возврата в Узбекистан было выделено в общей сложности 313 миллионов долларов, из которых 95 миллионов уже были переведены в фонд. Точнее, из Швейцарии на банковский счет ООН в Нью-Йорке было переведено 95 миллионов долларов», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, из переданных средств 67 миллионов долларов фонд направил на проекты в двух сферах, приносящих пользу населению Узбекистана, — в системы здравоохранения и образования. Руководителя секретариата спросили, сколько лет займет полный возврат активов Каримовой, конфискованных в Швейцарии, и их расходование на проекты в Узбекистане.
«У нас нет точных планов. Мы знаем, что существует “трубопровод” уголовных дел с объемом до примерно 850 миллионов долларов. Но так как эти уголовные дела еще рассматриваются, мы не хотим спекулировать на их результатах», — сказал он.
При этом Аструп отметил, что срок действия фонда зависит от того, когда завершатся работы и когда средства поступят в его распоряжение.
В учредительных документах фонда предположено, что ежегодно будет капитализироваться по 100 миллионов долларов. Если так, то срок действия фонда может составить примерно 8−9 лет. Но это только предположение, подчеркнул он.
«Кроме того, фонд был разработан таким образом, чтобы к нему могли присоединиться и другие страны. У Гульнары Каримовой были активы во многих странах. Если некоторые из этих стран захотят использовать фонд как механизм возврата своих средств, это должно быть согласовано с правительствами Узбекистана и Швейцарии», — добавил он.
Как сообщалось, фонд учрежден для прозрачного и эффективного распределения средств, конфискованных в Швейцарии в рамках уголовного дела против дочери экс-президента Узбекистана.