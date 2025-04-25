СМИ узнали о страхе Британии отправлять войска на Украину

Источник, который участвовал в обсуждениях «коалиции желающих», комментируя планы создания на Украине сил численностью в десятки тысяч, заявил, что риски слишком высоки, а «силы недостаточны для выполнения такой задачи». Уточняется, что Лондон всегда так считал, в то время как Париж требовал более жёсткого подхода.