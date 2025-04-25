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СМИ узнали о страхе Британии отправлять войска на Украину

Власти Британии, по всей видимости, не станут отправлять войска на Украину, как того хотела Франция, из-за слишком высоких рисков. Об сообщает газета Times со ссылкой на британские источники.

Источник: Life.ru

«Великобритания, вероятно, откажется от планов по отправке тысяч солдат для защиты Украины, поскольку риски считаются слишком высокими», — пишет издание.

Источник, который участвовал в обсуждениях «коалиции желающих», комментируя планы создания на Украине сил численностью в десятки тысяч, заявил, что риски слишком высоки, а «силы недостаточны для выполнения такой задачи». Уточняется, что Лондон всегда так считал, в то время как Париж требовал более жёсткого подхода.

Отмечается, что вместо отправки тысяч военных Великобритания сосредоточится на восстановлении и перевооружении украинской армии.

Ранее Times также сообщила, что Британия и Франция пересмотрели планы по отправке военных на Украину.

Напомним, по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже 27 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что некоторые участники коалиции планируют направить на Украину силы сдерживания. Французский лидер подчеркнул, что эта инициатива Франции и Великобритании не является заменой украинским войскам. Силы сдерживания, согласно его инициативе, не должны выполнять функции миротворцев. Их задача — «сдерживать Россию». Макрон предлагал разместить войска в заранее согласованных с украинскими властями стратегических точках. В России неоднократно заявляли, что не потерпят присутствия войск НАТО вблизи своих границ.