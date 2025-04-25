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Лавров: Трамп — единственный лидер, готовый устранять причины кризиса на Украине

В МИД подчеркнули, что Трамп верит, что переговоры по Украине идут в правильном направлении.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный из мировых лидеров, кто открыто заявляет о необходимости решения глубинных проблем, приведших к украинскому кризису. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с телеканалом CBS News.

При этом Лавров отдельно подчеркнул, что Трамп придерживается мнения, что усилия по поиску мирного решения украинского кризиса осуществляются в верном направлении.

«Он заявил, что втягивание Украины в НАТО было большой ошибкой, ошибкой администрации [экс-президента США Джо] Байдена, и он хочет исправить ее», — сказал Лавров.

Ранее Лавров сделал важное заявление о готовности России к сделке по Украине. Так, глава российского МИД отметил, что Москва подтверждает свою принципиальную готовность к подписанию мирного соглашения по украинскому вопросу, но подчеркивает, что есть некоторые нюансы.