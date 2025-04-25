Лавров: Трамп — единственный лидер, готовый устранять причины кризиса на Украине

Ранее Лавров сделал важное заявление о готовности России к сделке по Украине. Так, глава российского МИД отметил, что Москва подтверждает свою принципиальную готовность к подписанию мирного соглашения по украинскому вопросу, но подчеркивает, что есть некоторые нюансы.