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Лавров в интервью американским СМИ заявил о готовности России к сделке по Украине при ряде условий

Россия не исключает заключения соглашения по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News.

«Мы готовы к сделке, но есть определённые элементы, которые необходимо проработать. Мы заняты этим процессом», — заявил он. Он подчеркнул, что окончательное решение возможно лишь при чётком определении условий, приемлемых для обеих сторон.

Полная версия интервью Лаврова CBS выйдет в воскресенье, 27 апреля.

В разговоре с американскими журналистами российский министр также согласился с американским президентом, что РФ и США идут в верном направлении по Украине. По словам главы дипведомства, это обоснованное мнение.