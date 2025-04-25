Лавров: Трамп признает необходимость устранить причины кризиса на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS выразил мнение, что президент США Дональд Трамп — единственный мировой лидер, открыто признавший необходимость устранения глубинных причин украинского кризиса.
По словам Лаврова, президент США назвал втягивание Украины в НАТО серьезной ошибкой администрации Джо Байдена и выразил готовность её исправить.
Лавров отметил, что позиция Трампа отличается от риторики других западных лидеров, так как она указывает на осознание более широкого контекста конфликта. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, такой подход заслуживает внимания и может способствовать поиску решений.
Также Лавров добавил, что Трамп верит в то, что Россия и США движутся в верном направлении в плане урегулирования ситуации.
Ранее Трамп выступил с заявлением, что предпочел бы ответить «через неделю» на вопрос о новых антироссийских санкциях, сославшись на ожидание результатов переговоров.