Лавров раскрыл, чем Трамп отличается от других западных лидеров

Глава Белого дома считает, что втягивание Украины в НАТО было серьёзной ошибкой, которую он намерен исправить, отметил министр.
«Он заявил, что втягивание Украины в НАТО было большой ошибкой, ошибкой администрации Байдена, и он хочет исправить её», — сказал Лавров.
Полная версия интервью министра иностранных дел России американским журналистам выйдет в воскресенье, 27 апреля.
Ранее Лавров в интервью американским СМИ заявил о готовности России к сделке по Украине при ряде условий. Есть определённые элементы, которые необходимо проработать, и стороны сейчас этим занимаются, подчеркнул глава МИД РФ.