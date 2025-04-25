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Лавров раскрыл, чем Трамп отличается от других западных лидеров

Президент США Дональд Трамп, возможно, единственный западный мировой лидер, осознающий необходимость устранения глубинных причин украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

Источник: Life.ru

Глава Белого дома считает, что втягивание Украины в НАТО было серьёзной ошибкой, которую он намерен исправить, отметил министр.

«Он заявил, что втягивание Украины в НАТО было большой ошибкой, ошибкой администрации Байдена, и он хочет исправить её», — сказал Лавров.

Полная версия интервью министра иностранных дел России американским журналистам выйдет в воскресенье, 27 апреля.

Ранее Лавров в интервью американским СМИ заявил о готовности России к сделке по Украине при ряде условий. Есть определённые элементы, которые необходимо проработать, и стороны сейчас этим занимаются, подчеркнул глава МИД РФ.