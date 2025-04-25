Лавров: РФ поражает на Украине только военные цели или объекты, используемые ВСУ

«Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными», — сказал Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.
Министр добавил, что президент России Владимир Путин уже неоднократно говорил об этом.
Полная версия беседы российского министра с американским телеканалом выйдет в воскресенье, 27 апреля.
Ранее в Кремле предложили Киеву обсудить нюансы моратория на удары по гражданским объектам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что, говоря об объектах гражданской инфраструктуры, важно чётко понять, в каких ситуациях они могут быть военной целью, а в каких нет.