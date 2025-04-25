Шокер, голод и цемент: Бойцы РФ рассказали об ужасе в плену у ВСУ

«Били меня в основном бейсбольной битой по всем суставам: коленям, плечам. Руки у меня до сих пор болят — представьте, я не могу два раза отжаться от пола… Я впервые в жизни узнал, что такое электрошокер. Остальных особо не трогали, меня в основном жарили, жарили, жарили — сзади с головы до ног — наверное, около часа», — вспоминает боец ужас в плену.