Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Болсонару резко ухудшилось

Напомним, Болсонару несколько раз госпитализировали из-за болей в брюшной области. В последний раз его поместили в американское медучреждение в Флориде. По мнению журналистов, проблемы со здоровьем у политика могут быть вызваны нанесённым ему в 2018 году ножевым ранением. Позднее бывший президент отказался от продолжения лечения вопреки рекомендации врачей. Жаиру Болсонару 70 лет. Пост президента Бразилии он занимал в 2019—2023 годах.