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Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Болсонару резко ухудшилось

После проведения абдоминальной операции состояние экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось. На данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.

Врачи зафиксировали у бывшего главы государства ухудшение клинической картины, включая повышение артериального давления и изменение показателей печёночных проб. Эти данные были представлены в официальном медицинском бюллетене, который распространили представители Болсонару.

В ближайшее время планируется провести дополнительные диагностические исследования, в том числе с использованием методов визуализации, чтобы уточнить причины ухудшения состояния.

Напомним, Болсонару несколько раз госпитализировали из-за болей в брюшной области. В последний раз его поместили в американское медучреждение в Флориде. По мнению журналистов, проблемы со здоровьем у политика могут быть вызваны нанесённым ему в 2018 году ножевым ранением. Позднее бывший президент отказался от продолжения лечения вопреки рекомендации врачей. Жаиру Болсонару 70 лет. Пост президента Бразилии он занимал в 2019—2023 годах.