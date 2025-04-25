Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич предложил провести весной 2026 года в Белграде международный саммит с участием мировых лидеров, включая президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сказал в эфире телеканала Informer TV.
По словам сербского лидера, Белград мог бы стать нейтральной и подходящей площадкой для диалога таких влиятельных фигур.
Вучич отметил, что Сербия — уникальная страна, где с одинаково высоким уважением относятся как к Трампу, так и к Путину. Он подчеркнул, что именно благодаря этому Белград способен стать местом встречи мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца.
Политик выразил надежду, что саммит удастся организовать в период с марта по май 2026 года. Однако он уточнил, что для начала необходимо получить согласие от предполагаемых участников и учесть расписания других международных форумов.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие несколько дней состоятся крайне важные встречи по Украине.