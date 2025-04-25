Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде

Вучич отметил, что Сербия — уникальная страна, где с одинаково высоким уважением относятся как к Трампу, так и к Путину. Он подчеркнул, что именно благодаря этому Белград способен стать местом встречи мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца.