Во Владивостоке откроется выставка трофейной техники, захваченной в зоне СВО

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Владивостока появится экспозиция (6+) трофейной военной техники, захваченной российскими бойцами в зоне специальной военной операции. Сегодня, 25 апреля, ночью бронемашины прибыли в столицу Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказали в краевом министерстве культуры и архивного дела, выставка станет частью мероприятий ко Дню Победы и Году защитника Отечества. Её цель — показать реальные образцы техники, с которыми ежедневно сталкиваются российские военнослужащие.
В экспозиции — восемь единиц трофейной техники: американские бронетранспортёры M113 и International MaxxPro, британский бронеавтомобиль Mastiff, турецкая бронемашина Kirpi, шведская БМП Pbv 302, а также украинские боевые машины «Козак» и «Козак-5».
Четыре единицы поступили от 5-й гвардейской общевойсковой армии (Ростовская область), ещё четыре — от 155-й отдельной бригады морской пехоты (Белгородская область). Кроме того, три образца бронетехники будут представлены в Уссурийске.
Экспозиция будет открыта в свободном доступе — её можно будет увидеть 4 мая на параде «Правнуки Победы», 9 мая на Параде Победы и в другие праздничные дни.
По словам зампреда правительства — министра культуры и архивного дела Приморья Елены Бронниковой, выставка станет «уроком истории в реальности» и важной частью патриотического воспитания молодёжи.
«Мы стремимся показать не просто машины — мы показываем историю о героизме, мужестве и цене мира. Такая выставка — это ещё и урок истории, только не по учебнику, а наглядный, впечатляющий и незабываемый», — подчеркнула министр.
Напомним, акция «Бессмертный полк» (0+) пройдёт в День Победы, 9 мая, в традиционном формате. Местные жители и гости города пройдутся по центральным улицам с фотографиями своих родных и близких, внесших вклад в дело Победы.