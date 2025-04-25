США могут надавить на Зеленского, лишив Украину разведданных и HIMARS

Соединенные Штаты Америки могут вынудить Владимира Зеленского согласиться на американский план мирного урегулирования, лишив Украину разведданных и военной техники и отозвав своих военных специалистов. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«США могут полностью отрубить полеты разведывательных беспилотников США, отозвать американских военных специалистов, лишить всех HIMARS и ATACMS. Не говоря уже про F-16, Patriot и так далее. Это может быть, но управляет ли Трамп всеми этими людьми? Проверим», — сказал эксперт.
Ранее Трамп раскритиковал Зеленского за отказ Украины признать Крым российской территорией. Он назвал ситуацию в стране плачевной и заявил, что Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он потеряет всю Украину уже через 3 года.
В Белом доме также заявили, что Трамп разочарован позицией Зеленского, который не желает двигаться к миру.