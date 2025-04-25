США могут надавить на Зеленского, лишив Украину разведданных и HIMARS

«США могут полностью отрубить полеты разведывательных беспилотников США, отозвать американских военных специалистов, лишить всех HIMARS и ATACMS. Не говоря уже про F-16, Patriot и так далее. Это может быть, но управляет ли Трамп всеми этими людьми? Проверим», — сказал эксперт.