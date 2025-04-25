Дудчак: Зеленский не соглашается на условия Трампа из-за опасений за жизнь

«Возможно, Зеленский опасается чего-то больше, чем Трампа. Если он пойдет на условия Трампа, то нарушит договоренности, которые у него были с другими силами, которые находятся ближе непосредственно к его телу. Он считает, наверное, что для него это опасно», — сказал Дудчак.