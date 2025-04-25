Дудчак: Зеленский не соглашается на условия Трампа из-за опасений за жизнь

Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования по Украине и не поддерживает план президента США Дональда Трампа, так как опасается за свою жизнь. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил политолог Александр Дудчак.
«Возможно, Зеленский опасается чего-то больше, чем Трампа. Если он пойдет на условия Трампа, то нарушит договоренности, которые у него были с другими силами, которые находятся ближе непосредственно к его телу. Он считает, наверное, что для него это опасно», — сказал Дудчак.
Трамп раскритиковал Зеленского за отказ Украины признать Крым российской территорией. Он назвал ситуацию в стране плачевной и заявил, что Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он потеряет всю Украину уже через 3 года.
Ранее политолог заявил, что Зеленского повесят на Майдане или ликвидируют британцы.
Военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с aif.ru отметил, что охрана вряд ли будет диктовать Зеленскому, что ему делать, но в один момент может его ликвидировать.