«Результаты очень заметны»: Шойгу рассказал о росте торговли РФ и сокращении внешнего и внутреннего долга, несмотря на санкции

По его словам, по итогам года, несмотря на санкционные ограничения, данный показатель увеличился на $3,8 млрд долларов, достигнув уровня свыше $716 млрд. Он также сообщил, что профицит внешнеторгового баланса вырос на $7 млрд, составив около $146 млрд.