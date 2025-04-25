«Результаты очень заметны»: Шойгу рассказал о росте торговли РФ и сокращении внешнего и внутреннего долга, несмотря на санкции

Несмотря на введенные санкции, объемы торговли России продолжают увеличиваться, при этом наблюдается снижение внешнего и внутреннего государственного долга. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.
«Результаты очень даже заметные. Рост российской экономики последние два года составляет 4,1%», — рассказал Шойгу.
Секретарь Собеза также отметил, что объем внешней торговли сохранил положительную динамику.
По его словам, по итогам года, несмотря на санкционные ограничения, данный показатель увеличился на $3,8 млрд долларов, достигнув уровня свыше $716 млрд. Он также сообщил, что профицит внешнеторгового баланса вырос на $7 млрд, составив около $146 млрд.
Ранее Шойгу назвал сроки возможной войны с Европой. По его словам, Европа намерена завершить подготовку к возможному конфликту с РФ к 2030 году.