План Трампа по территориальным уступкам Украины лишил сна союзников США

В четверг глава Белого дома заявил, что отсутствие у России претензий на всю территорию Украины уже является уступкой для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должен ли Киев пойти на территориальные уступки, президент США ответил, что это зависит от конкретных территорий.
«Некоторые союзники США крайне обеспокоены программой, которую продвигает администрация Трампа для прекращения войны на Украине», — говорится в сообщении телеканала.
Источники утверждают, что предложения республиканца по территориальным уступкам могут быть восприняты как «опасный сигнал» для президента России Владимира Путина и других мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина.
Один из европейских чиновников, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что на этой неделе был достигнут прогресс в диалоге с украинской стороной и что переговорщики «подвели украинцев к точке, когда начнутся переговоры о территории». По его словам, переговорщикам удалось убедить украинцев занять более дружественную по отношению к администрации США позицию.
Как ранее сообщал Life.ru, глава Белого дома выразил недовольство высказываниями Владимира Зеленского относительно Крыма. Он считает, что эти заявления усложняют достижение мирного соглашения с Россией. Ранее Зеленский заявлял, что Киев не признаёт Крым частью РФ, хотя администрация США предлагала такой вариант как один из возможных путей урегулирования конфликта на Украине. По некоторым сведениям, именно из-за позиции Зеленского не состоялась встреча министров иностранных дел ведущих западных стран и Украины, на которой должны были обсуждаться пути мирного урегулирования ситуации. Сообщается, что отказ госсекретаря США Марко Рубио от участия во встрече из-за позиции Зеленского по Крыму привёл к тому, что и другие дипломаты отказались от участия.