План Трампа по территориальным уступкам Украины лишил сна союзников США

Как ранее сообщал Life.ru, глава Белого дома выразил недовольство высказываниями Владимира Зеленского относительно Крыма. Он считает, что эти заявления усложняют достижение мирного соглашения с Россией. Ранее Зеленский заявлял, что Киев не признаёт Крым частью РФ, хотя администрация США предлагала такой вариант как один из возможных путей урегулирования конфликта на Украине. По некоторым сведениям, именно из-за позиции Зеленского не состоялась встреча министров иностранных дел ведущих западных стран и Украины, на которой должны были обсуждаться пути мирного урегулирования ситуации. Сообщается, что отказ госсекретаря США Марко Рубио от участия во встрече из-за позиции Зеленского по Крыму привёл к тому, что и другие дипломаты отказались от участия.