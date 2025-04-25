Reuters: США предложат Саудовской Аравии оружия на сумму более $100 млрд

Президент США Дональд Трамп с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Поездка на Ближний Восток станет первой зарубежной поездкой Дональда Трампа после начала его второго президентского срока. Источник Axios сообщал, что поездка организована для укрепления отношений со странами Персидского залива и обсуждения урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.