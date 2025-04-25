Ядерная война Индии и Пакистана: эксперты оценили предсказание Жириновского

«Конечно в современном мире исключать ничего нельзя, но я все-таки расцениваю вероятность прямого вооруженного столкновения как возможную, но маловероятную. Думаю, что конфликт может ограничиться ударами по приграничным районам, как уже было несколько лет назад теракта. Тогда ударили по некоторым предполагаемым базам боевиков, и на этом дело закончилось», — отметил Волхонский.