Ядерная война Индии и Пакистана: эксперты оценили предсказание Жириновского

После теракта в провинции Кашмир Индия выслала всех граждан Пакистана, закрыла границу с этой страной, объявила о приостановке договора о водах Инда 1960 года и заблокировала течение этой реки в направлении Пакистана. Приведет ли этот конфликт к ядерной войне, как предсказывал Владимир Жириновский, рассказали aif.ru эксперты-востоковеды.
Жириновский 21 год назад предсказал ядерный конфликт между Индией и Пакистаном.
На фоне информации о том, что Индия после теракта, произошедшего в провинции Кашмир на этой неделе, может выйти из соглашения об остановке огня с Пакистаном, в Сети появилось пророчество основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о ядерном конфликте между двумя странами. Свой прогноз политик дал еще в 2004 году.
«Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше. Разжигание конфликта между Индией и Пакистаном — это часть глобальной спецоперации против Китая и России», — заявил Владимир Жириновский.
Прямое вооруженное столкновение возможно, но маловероятно.
Оценивая сценарий развития индо-пакистанского конфликта, доцент института стран Азии и Африки Борис Волхонский заявил aif.ru, что прямое вооруженное столкновение маловероятно.
«Конечно в современном мире исключать ничего нельзя, но я все-таки расцениваю вероятность прямого вооруженного столкновения как возможную, но маловероятную. Думаю, что конфликт может ограничиться ударами по приграничным районам, как уже было несколько лет назад теракта. Тогда ударили по некоторым предполагаемым базам боевиков, и на этом дело закончилось», — отметил Волхонский.
Такой же позиции придерживается доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина.
«Я думаю, что конфликта не будет. Будет резкое обострение отношений… Индия может решиться на какой-то такой жесткий акт, так называемый хирургический удар, например, по базам боевиков в Пакистане, налет авиационный или какую-то другую операцию», — объяснила эксперт.
Пакистан может пойти на обострение из-за воды.
При этом Волхонский обратил внимание на важный тревожный момент: Индия пошла на очень серьезное обострение, отказавшись выполнять положение договора 60-го года в разделе вод в верхнем течении Инда.
«Для Пакистана это жизненно важный момент, он может в этом усмотреть угрозу своему собственному существованию, потому что речь идет о возможной засухе и голоде. И уже в Пакистане прозвучало, что перекрытие верхних притоков Инда в верхнем течении будет началом войны. То есть, Пакистан может пойти на какие-то решительные действия», — объяснил эксперт.
При этом Волхонский уверен, что вероятность ядерного конфликта не очень высока, потому что ядерное оружие — это «пока еще это оружие сдерживание, оно еще не стало оружием театра военных действий». Он подчеркнул, что Индия стоит на позиции отказа от применения такого вооружения кем-либо вообще в каких-либо конфликтах.