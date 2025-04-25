Украину и Европу лишили права отказаться от плана Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает принять план мирного урегулирования конфликта, от которого, как считает британский аналитик Анатоль Ливен, Украина и её западные союзники не смогут отказаться без серьёзных последствий. Об этом он написал в материале для американского издания Responsible Statecraft.