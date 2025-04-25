Украину и Европу лишили права отказаться от плана Трампа

«Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы сразу отвергли этот план, как предполагают первоначальные заявления, они могут», — говорится в статье.
Автор подчёркивает: требования возвращения утраченных территорий и вступления в Североатлантический альянс недостижимы в нынешних условиях. Придерживаясь нереалистичных целей, украинское руководство рискует остаться в изоляции.
Он также отмечает, что с прекращением финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона идея размещения «миротворцев» на украинской территории теряет смысл — прежде всего из-за отсутствия в Европе стран, готовых нести подобную ответственность.
По мнению Ливена, Трамп не станет предлагать Киеву формальные или неформальные гарантии безопасности, аналогичные тем, что получают члены НАТО. Это, по его мнению, делает предложенный план единственно возможным вариантом для выхода из тупика.
Ранее Life.ru писал, что союзники США обеспокоены планом Трампа по территориальным уступкам Украины. Существуют мнения, по которым предложения республиканца могут быть восприняты как «опасный сигнал» для президента России Владимира Путина и прочих мировых лидеров.