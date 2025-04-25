Трамп будет мстить: Зеленский довел до срыва президента США

«Нет, (Трамп — ред.) не может. Эта возможность заблокирована, в чем убедился Кит Келлог в свой последний визит. Он сбежал из Киева страшно разозленный. Его ни к чему не подпускают. Разговаривать дают только с определенными людьми. Формально всем рулит Зеленский. Реально всем рулят британцы и никуда его не допускают», — пояснил эксперт.