Трамп будет мстить: Зеленский довел до срыва президента США

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в срыве переговоров в Лондоне. По его мнению, позиция главы киевского режима мешает урегулированию конфликта. Речь, в частности, о том, что Зеленский не хочет признавать Крым российским де-юре. Эксперты, опрошенные aif.ru, считают, что хамское поведение Зеленского продиктовано Европой. Надолго ли хватит терпения Трампа?
Чем Трамп может угрожать Зеленскому.
Соединенные Штаты Америки могут вынудить Владимира Зеленского согласиться на американский план мирного урегулирования. Для этого Трампу необходимо лишить Украину разведданных и военной техники и отозвать своих военных специалистов, сказал aif.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«США могут полностью отрубить полеты разведывательных беспилотников США, отозвать американских военных специалистов, лишить всех HIMARS и ATACMS. Не говоря уже про F-16, Patriot и так далее. Это может быть, но управляет ли Трамп всеми этими людьми? Проверим», — сказал эксперт.
Политолог Сергей Марков также допустил, что Трамп может прекратить все военные поставки Украине и передачу разведданных, снять санкции с России и признать Крым российской территорией. А главное — он может назвать Зеленского главным виновником затягивания конфликта.
В то же время эксперт предположил, что американский лидер может начать расследование коррупции Зеленского и его команды.
Политолог Владимир Скачко отмечал, что Зеленский после прихода на пост президента Украины стал воровать на геополитическом уровне. На него можно найти любой компромат, начиная от нецелевого использования средств и коррупции и заканчивая выведением государственных средств на личные счета, перепродажей оружия и торговлей органами.
«Я лично не подсчитывал, но все говорят, что он десятками миллиардов ворочает. Я думаю, миллиардов 20−30 долларов у него есть», — говорил политолог.
Могут ли США устроить переворот на Украине.
Американист Дробницкий предположил, что какие-то силы могут организовать госпереворот на Украине, но явно не США.
«Нет, (Трамп — ред.) не может. Эта возможность заблокирована, в чем убедился Кит Келлог в свой последний визит. Он сбежал из Киева страшно разозленный. Его ни к чему не подпускают. Разговаривать дают только с определенными людьми. Формально всем рулит Зеленский. Реально всем рулят британцы и никуда его не допускают», — пояснил эксперт.
Политологи при этом не исключали, что госпереворот на Украине может подготовить старая гвардия в лице Юлии Тимошенко, Виктора Ющенко, Петра Порошенко и других.
Есть ли основания у Зеленского бояться за свою жизнь.
Политолог Александр Дудчак в беседе с aif.ru согласился, что у Трампа есть инструменты, которые могут заставить Зеленского пойти на уступки. При этом он считает, что Зеленский пока отказывается от мирного плана американского лидера, так как опасается за свою жизнь.
«Возможно, Зеленский опасается чего-то больше, чем Трампа. Если он пойдет на условия Трампа, то нарушит договоренности, которые у него были с другими силами, которые находятся ближе непосредственно к его телу. Он считает, наверное, что для него это опасно», — сказал Дудчак.
Ближе всего к Зеленскому, как известно, находится британская охрана. Военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с aif.ru предположил, что сотрудники охраны вряд ли будут диктовать Зеленскому, что ему делать, но при необходимости могут его ликвидировать.
Профессиональный телохранитель с многолетним стажем, эксперт в области личной безопасности Алексей Фонарев не исключил, что Зеленского могут утопить в море.
«Украинская власть находится под колпаком. Люди, которые охраняют украинскую верхушку, точно также в один момент повезут их на аэродром, загрузят в Hercules (американский военно-транспортный самолет) и увезут в неизвестном направлении. Могут в море сбросить», — резюмировал Фонарев.