Трамп нервничает, Зеленский наглеет: что будет дальше с переговорами

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине будет и дальше пробуксовывать. Из-за чего президент США Дональд Трамп может просто самоустраниться от решения украинского кризиса и переключиться на другие направления. В разговоре с aif.ru политолог-американист Константин Блохин предположил, сколько еще времени американский лидер готов пытаться разрешить конфликт, а также рассказал об отношениях Трампа и Зеленского.
США могут выйти из переговоров.
Вашингтон может самоустраниться от решения украинского конфликта, поскольку у Трампа не складываются отношения с Зеленским. Между ними, как отметил в разговоре с aif.ru Блохин, никогда не было хорошего взаимопонимания. По его словам, дальше переговорный процесс будет только пробуксовывать. США предпримут еще попытки урегулировать украинский кризис, однако в итоге выйдут из этого конфликта, оставив Украину без американской помощи. Политолог отметил, что у Трампа есть еще масса других дел — Китай, поддержка Израиля против Ирана.
«Я думаю, может быть, еще месяц-два США будут что-то пытаться, а, может быть, даже еще меньше. А Европа вместе с Украиной будут продолжать воевать с Россией», — подчеркнул собеседник издания.
Удары должны убедить Украину сесть за стол переговоров.
Блохин заявил aif.ru, что киевский режим и Европа не хотят идти на уступки. При этом российские удары по объектам в Киеве могут быть сигналом Украине принять условия РФ и все-таки сесть за стол переговоров.
«Может быть, с нашей стороны эти удары были сигналом, направленным на то, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров с помощью силы», — предположил эксперт.
По словам политолога, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет стараться свести доводы всех участников процесса по урегулированию конфликта в единую позицию. Блохин отметил, что поездки американского представителя по центрам принятия решения — практика челночной дипломатии. А разговор с президентом России будет в первую очередь об украинской тематике.
Политолог не исключил, что на встрече обсудят и взаимоотношения России с США и Европой. Кроме того, Путину может быть передан месседж требований европейских лидеров.
«Очевидно, что сейчас она уже начинает заходить в тупик, пробуксовывать как раз по причине нежелания Украины вести переговоры. Они это своими действиями демонстрируют», — сообщил aif.ru Блохин.
Трамп пытается показать свою жесткость.
При этом Трамп раскритиковал российские удары по объектам в Киеве. Блохин заявил aif.ru, что американский лидер не мог поступить иначе, так как он не будет защищать национальные интересы России, а также чувствует давление со стороны политиков в США. По словам политолога, главе Белого дома необходимо было показать, что он жесток с РФ.
«Внутри США есть множество ястребов, причем, не только в демпартии, но и в Республиканской партии, где их еще больше. Тем более демпартия постоянно говорит о том, что Трамп марионетка Кремля, путинский шпион, сливает национальные интересы США, Украины и Запада в целом», — отметил собеседник издания.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие нанесли масштабный комбинированный удар по объектам Вооруженных сил Украины. Атака стала одной из самых интенсивных с начала 2025 года. Отмечалось, что несколько целей были поражены в Киеве.