Трамп нервничает, Зеленский наглеет: что будет дальше с переговорами

Вашингтон может самоустраниться от решения украинского конфликта, поскольку у Трампа не складываются отношения с Зеленским. Между ними, как отметил в разговоре с aif.ru Блохин, никогда не было хорошего взаимопонимания. По его словам, дальше переговорный процесс будет только пробуксовывать. США предпримут еще попытки урегулировать украинский кризис, однако в итоге выйдут из этого конфликта, оставив Украину без американской помощи. Политолог отметил, что у Трампа есть еще масса других дел — Китай, поддержка Израиля против Ирана.