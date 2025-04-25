Челябинские депутаты распределили деньги от Москвы

Дополнительные средства направят на поддержку бизнеса, пострадавшего от паводка, и разработку проектной документации для реконструкции челябинского цирка. Как отмечают в правительстве области, работы в цирке возобновятся после согласования с «Росгосцирком» обновленного проекта.