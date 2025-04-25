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Челябинские депутаты распределили деньги от Москвы

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области перераспределили бюджетные средства после получения дополнительных 444,5 млн рублей из федерального центра.

Основная часть финансирования — 280 млн рублей — пойдет на строительство и ремонт медицинских учреждений, включая поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.

164,5 млн рублей выделено на модернизацию коммунального хозяйства региона. Отдельные статьи расходов предусматривают 89,7 млн рублей на проведение масштабного социального фестиваля «Челябинская область — большая семья» и 50 млн рублей на восстановление военных мемориалов в Курской области.

Дополнительные средства направят на поддержку бизнеса, пострадавшего от паводка, и разработку проектной документации для реконструкции челябинского цирка. Как отмечают в правительстве области, работы в цирке возобновятся после согласования с «Росгосцирком» обновленного проекта.