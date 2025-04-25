Лавров согласен с Трампом, что РФ и США идут в верном направлении по Украине

В интервью американскому телеканалу CBS министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал позицию президента США Дональда Трампа, отметив, что Россия и Соединенные Штаты предпринимают правильные шаги для разрешения украинского кризиса.
«Президент Соединённых Штатов верит, и я думаю, вполне обоснованно, что мы движемся в правильном направлении», — заявил Лавров.
На вопрос журналистов о возможности проведения встречи в России 25 апреля и перспективах подписания соглашения по урегулированию на текущей неделе, Лавров ответил риторическим вопросом: «Вы не верите словам президента Соединенных Штатов».
Накануне глава российского МИД отметил, что Трамп — единственный лидер, готовый устранять первопричины кризиса на Украине.
Позднее Лавров заявил, что Москва готова к сделке по Украине, но необходимо доработать отдельные нюансы.