Лавров: в диалоге с США мы движемся в правильном направлении

Лавров рассказал, что взгляды на решение украинского вопроса у РФ и США совпадают.
В вопросе урегулирования украинского конфликта Россия и США двигаются в «правильном направлении». Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая журналисту на вопрос о новой возможной встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланником Белого дома Стивеном Уиткоффом.
«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине. Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.
Ранее появилась информация о том, в Москву вновь прибыл спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, чтобы показать российскому руководству готовность продолжить диалог. Об этом сообщает «Царьград». В ходе встречи планируется обсудить вопросы, связанные с ситуацией на Украине.