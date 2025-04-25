Пушков: ЕК не сможет запретить отдельным странам признать Крым российским

Брюссель не сможет воспрепятствовать признанию Крыма российским со стороны отдельных стран Европы, если США сделают такой шаг. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, именно этот факт вызывает обеспокоенность у европейских структур — Европейская комиссия не обладает юридическими полномочиями запретить государствам-членам ЕС следовать примеру Вашингтона в вопросе признания Крыма.
Такое развитие событий, считает сенатор, может привести к серьёзным разногласиям внутри Евросоюза и ослабить позиции Брюсселя, претендующего на роль централизованного управления.
Пушков также напомнил, что ЕС не является единым государством, и страны-члены, к примеру, в ООН голосуют независимо. В этом контексте, добавил он, возможное признание Крыма в качестве части России со стороны Брюсселя можно расценивать как политическое заявление, не имеющее юридической силы, так как полуостров не входит в зону правовой юрисдикции Евросоюза.
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя заявление Владимира Зеленского о невозможности для Киева признания Крыма российским, назвал его вредящим переговорам, отметив, что Украина потеряла полуостров уже много лет назад и сейчас вопрос его принадлежности уже не является темой для обсуждения.