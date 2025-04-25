Пушков: ЕК не сможет запретить отдельным странам признать Крым российским

Пушков также напомнил, что ЕС не является единым государством, и страны-члены, к примеру, в ООН голосуют независимо. В этом контексте, добавил он, возможное признание Крыма в качестве части России со стороны Брюсселя можно расценивать как политическое заявление, не имеющее юридической силы, так как полуостров не входит в зону правовой юрисдикции Евросоюза.