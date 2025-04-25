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Мысль о мире на Украине заставила Макрона паниковать, заявили во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон впал в состояние паники из-за мысли о мирном урегулировании конфликта на Украине и отринул данную идею. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Источник: Life.ru

«Как и ожидалось, Макрон, охваченный паникой при мысли о мире, в нескольких предложениях решительно отвергает эту идею, демонстрируя невероятное волнение!» — написал политик в соцсети X.

Ранее СМИ узнали, что европейский союзник Франции Великобритании, вероятно, откажется отправлять войска на Украину в рамках плана Макрона. Источник в британском правительстве, который участвовал в обсуждениях «коалиции желающих», заявил, что риски этой затеи слишком высоки, а «силы недостаточны для выполнения такой задачи».