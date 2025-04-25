Мысль о мире на Украине заставила Макрона паниковать, заявили во Франции

Ранее СМИ узнали, что европейский союзник Франции Великобритании, вероятно, откажется отправлять войска на Украину в рамках плана Макрона. Источник в британском правительстве, который участвовал в обсуждениях «коалиции желающих», заявил, что риски этой затеи слишком высоки, а «силы недостаточны для выполнения такой задачи».