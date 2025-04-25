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Лавров пошутил над американской журналисткой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал вопрос ведущей из США относительно запланированного визита в Москву специального представителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. Ранее об этом заявлял глава Белого дома Дональд Трамп.

Лавров с иронией ответил на вопрос американской журналистки о новом визите Уиткоффа в Россию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал вопрос ведущей из США относительно запланированного визита в Москву специального представителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. Ранее об этом заявлял глава Белого дома Дональд Трамп.

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов [Дональду Трампу]?» — иронично заметил Лавров. Интервью с российским дипломатом американскому телеканалу CBS находится на официальном сайте компании.

В ходе этой же беседы Лавров рассказал, что российские и американские власти движутся «в правильном направлении» в решении украинского вопроса. Он заметил, что в подтверждении этого есть несколько признаков так считать.