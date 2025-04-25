Премьер Британии Стармер выразил надежду на прекращение огня на Украине к лету

«Он выразил надежду на то, что к лету может быть объявлено о прекращении огня», — пишет Telegraph.
Также в публикации отмечается, что Стармер подчеркнул невозможность отказа Европы от сотрудничества с США в сфере безопасности и по украинскому вопросу, несмотря на разногласия между странами.
«Многие призывают нас ориентироваться только на Европу, а не на сотрудничество с Европой и США. Я считаю, что это в корне неверно как в отношении Украины, так и в целом», — заявил премьер.
Напомним, 23 апреля в Лондоне планировались переговоры по украинскому конфликту. Во встрече должны были принять участие главы дипведомства США, Британии, Франции, Германии и Украины. Однако американский госсекретарь Марко Рубио отменил поездку после того, как Владимир Зеленский публично отказался признать Крым частью России. Его примеру последовали министры иностранных дел Франции и Германии. В Белом доме отказ Украины уступить территории вызвал гнев. По данным СМИ, переговоры отложили из-за документа, в котором Украина требовала полного прекращения огня до обсуждения территориальных вопросов.