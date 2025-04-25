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«В Брюсселе боятся»: в Совфеде рассказали о возможности признания Европой Крыма российским

Пушков считает, что ЕК не сможет запретить странам ЕС признать Крым российским.

Источник: Комсомольская правда

Брюссель не в силах помешать отдельным европейским странам последовать примеру США и признать Крым частью России. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Именно по этой причине в Брюсселе боятся признание Крыма российским со стороны США: у Еврокомиссии нет официальных полномочий запретить странам-членам ЕС пойти за Вашингтоном в этом вопросе», — сказал он.

Пушков считает, что подобный сценарий способен спровоцировать глубокий кризис внутри ЕС и нанести ущерб авторитету Брюсселя, пытающегося монополизировать управленческие функции в Евросоюзе.

Кроме этого, он подчеркнул, что ЕС не является единой страной, и каждая его страна-участница имеет право на собственную позицию, что особенно заметно по независимому голосованию в ООН.

Накануне первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский боится признать Крым частью России из-за выборов.