Брюссель не в силах помешать отдельным европейским странам последовать примеру США и признать Крым частью России. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
«Именно по этой причине в Брюсселе боятся признание Крыма российским со стороны США: у Еврокомиссии нет официальных полномочий запретить странам-членам ЕС пойти за Вашингтоном в этом вопросе», — сказал он.
Пушков считает, что подобный сценарий способен спровоцировать глубокий кризис внутри ЕС и нанести ущерб авторитету Брюсселя, пытающегося монополизировать управленческие функции в Евросоюзе.
Кроме этого, он подчеркнул, что ЕС не является единой страной, и каждая его страна-участница имеет право на собственную позицию, что особенно заметно по независимому голосованию в ООН.
Накануне первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский боится признать Крым частью России из-за выборов.