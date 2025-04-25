США хотят проверить место строительства посольства в Кишиневе

В 2017 году США выразили намерение приобрести землю и был подписан меморандум о покупке. На тот момент посол США в Молдавии Джеймс Петтит заявил о необходимости большого посольства из-за увеличения числа официального персонала и утверждал, что «строительство нового здания посольства, отражая крепкие отношения между США и Молдавией», окажет на молдавских граждан положительное влияние. Правительство Молдавии создало переговорную группу для продажи земли после того, как несколько попыток найти компанию для ее оценки не увенчались успехом.