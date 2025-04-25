ВСУ устроили охоту на сапёров, которые разминируют Курскую область

Ранее сообщалось, что жители Курской области используют тайные тропы, чтобы обойти запрет на свободное перемещение в некоторых населённых пунктах. Некоторые из них получили ранения и травмы от мин и взрывчатых устройств. При отступлении ВСУ заминировали множество объектов в Курской области, в том числе кладбища.