ВСУ устроили охоту на сапёров, которые разминируют Курскую область

«Они являются целью № 1 для ВСУ на сегодняшний день», — подчеркнул военный.
По его словам, для защиты сапёров от вражеских атак их работу постоянно прикрывают стрелки. Работа ведётся посменно. После 45 минут работы следует 15 минут отдыха.
Ранее сообщалось, что жители Курской области используют тайные тропы, чтобы обойти запрет на свободное перемещение в некоторых населённых пунктах. Некоторые из них получили ранения и травмы от мин и взрывчатых устройств. При отступлении ВСУ заминировали множество объектов в Курской области, в том числе кладбища.