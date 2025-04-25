Предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма частью России может спровоцировать раскол внутри НАТО, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
Ранее единая позиция альянса заключалась в непризнании присоединения полуострова к России, однако новая инициатива американского президента ставит под сомнение прежнее единство. Как отмечается, запланированный саммит НАТО, изначально посвящённый военным расходам, теперь рискует перерасти в открытую дискуссию о будущем политики в отношении Украины.
В материале подчеркивается, что из-за перемен в курсе Вашингтона Европейский союз оказался в трудном положении. Евросоюз вынужден балансировать между продолжением поддержки Киева и сохранением стратегического партнёрства с США. Такая ситуация вызывает тревогу среди европейских лидеров, поскольку США до этого играли ключевую роль в координации усилий союзников по украинскому вопросу.
По мнению эксперта Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, если Соединённые Штаты действительно изменят свою позицию, странам ЕС будет сложно сохранять единство.
Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Брюссель не сможет воспрепятствовать признанию Крыма российским со стороны отдельных стран Европы, если США сделают такой шаг.