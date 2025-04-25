BZ: предложение Трампа по Крыму может расколоть НАТО

В материале подчеркивается, что из-за перемен в курсе Вашингтона Европейский союз оказался в трудном положении. Евросоюз вынужден балансировать между продолжением поддержки Киева и сохранением стратегического партнёрства с США. Такая ситуация вызывает тревогу среди европейских лидеров, поскольку США до этого играли ключевую роль в координации усилий союзников по украинскому вопросу.