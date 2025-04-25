Власти США уклоняются от того, чтобы подписывать важнейшие соглашения с Владимиром Зеленским. На это обратил внимание в комментарии aif.ru бывший украинский депутат, политик Владимир Олейник. Завершать работу над соглашением о редкоземельных металлах теперь поручено премьер-министру Денису Шмыгалю.
«Сегодня американцы пересматривают свою позицию к Зеленскому. Например, в вопросе сделки с редкоземельными металлами. Вице-премьер Украины Свириденко подписала так называемый меморандум к соглашению о недрах. Это тот самый документ, который Зеленский должен был подписать в Белом доме в конце февраля, а потом там пообедать и дать пресс-конференцию. Но тогда между ним и Трампом произошел конфликт. Теперь на подписание самого соглашения о пригласили премьер-министра Украины. И именно он, а не Зеленский, будет докладывать об экономической сделке в парламенте», — отметил в комментарии aif.ru Владимир Олейник.
Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что теряет терпение из-за неудачных попыток урегулировать российско-украинский конфликт. В этом он прямо обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, украинский лидер «пытается спорить», а должен лишь согласиться сесть за стол переговоров.