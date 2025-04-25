Совершенствование объединенной системы ПВО СНГ обсудили в Алматы

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. В Алматы собрались делегации министерств обороны СНГ.
Главной темой обсуждения стало совершенствование объединенной системы ПВО. Место проведения юбилейного заседания было выбрано не случайно — именно в Алматы 30 лет назад, 10 февраля 1995 года, главами государств было подписано Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.
Перед началом заседания российская делегация, а также делегации Казахстана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ возложили цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Также гостям представили обновленную экспозицию Музея боевой славы Алматы Национального военно-патриотического центра при Минобороны республики. Отдельное внимание в экспозиции было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 28 героям-панфиловцам.
Позже на заседании Координационного комитета представители министерств обороны стран-участниц СНГ рассмотрели 13 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества стран.
Российскую делегацию представили: зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств — участников СНГ, начальник вооружения — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, начальник Военной академии войсковой ПВО ВС РФ Глеб Еремин, представители Минобороны России, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а также российского оборонно-промышленного комплекса.
На мероприятии Юрий Грехов наградил медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» военнослужащих вооруженных сил государств-участников СНГ.
Также он подчеркнул, что система противовоздушной обороны государств — участников СНГ будет совершенствоваться.