Совершенствование объединенной системы ПВО СНГ обсудили в Алматы

Главной темой обсуждения стало совершенствование объединенной системы ПВО. Место проведения юбилейного заседания было выбрано не случайно — именно в Алматы 30 лет назад, 10 февраля 1995 года, главами государств было подписано Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.