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Совершенствование объединенной системы ПВО СНГ обсудили в Алматы

30 лет исполнилось объединенной системе противовоздушной обороны стран Содружества.

Источник: Исполком СНГ

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. В Алматы собрались делегации министерств обороны СНГ.

Главной темой обсуждения стало совершенствование объединенной системы ПВО. Место проведения юбилейного заседания было выбрано не случайно — именно в Алматы 30 лет назад, 10 февраля 1995 года, главами государств было подписано Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.

Перед началом заседания российская делегация, а также делегации Казахстана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, представители Исполнительного комитета СНГ возложили цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Также гостям представили обновленную экспозицию Музея боевой славы Алматы Национального военно-патриотического центра при Минобороны республики. Отдельное внимание в экспозиции было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 28 героям-панфиловцам.

Позже на заседании Координационного комитета представители министерств обороны стран-участниц СНГ рассмотрели 13 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества стран.

Российскую делегацию представили: зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств — участников СНГ, начальник вооружения — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, начальник Военной академии войсковой ПВО ВС РФ Глеб Еремин, представители Минобороны России, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а также российского оборонно-промышленного комплекса.

На мероприятии Юрий Грехов наградил медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» военнослужащих вооруженных сил государств-участников СНГ.

Также он подчеркнул, что система противовоздушной обороны государств — участников СНГ будет совершенствоваться.