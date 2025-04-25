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Нужно идти с США: Британский премьер призвал Европу отказаться от самостоятельности по Украине

Политика Европы в отношении Украины не должна быть независимой от политики США. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.

«Многие считают, что мы должны следовать исключительно европейскому курсу, а не общему курсу Европы и Америки. Я считаю это принципиальной ошибкой как в отношении Украины, так и в целом», — сказал Стармер в интервью The Telegraph.

По его словам, именно подход, основанный на НАТО, позволил жить в мире. Членам альянса необходимо озаботиться его сохранением, полагает Стармер. При этом выразил несогласие с некоторыми высказываниями президента США Дональда Трампа, в частности, с тем, что Владимир Зеленский не несёт ответственности за продолжение конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что в ЕС боятся последствий разногласий по решению украинского конфликта. В Евросоюзе считают, что из-за этого может не состояться летний саммит НАТО.