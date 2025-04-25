Нужно идти с США: Британский премьер призвал Европу отказаться от самостоятельности по Украине

По его словам, именно подход, основанный на НАТО, позволил жить в мире. Членам альянса необходимо озаботиться его сохранением, полагает Стармер. При этом выразил несогласие с некоторыми высказываниями президента США Дональда Трампа, в частности, с тем, что Владимир Зеленский не несёт ответственности за продолжение конфликта на Украине.