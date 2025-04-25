Сенатор Калашников: «Губернатор Демешин задал курс на консолидацию»

Отдельно бы я отметил уверенность губернатора в сильной экономике — он несколько раз об этом говорил. Это также указывает на то, что глава региона понимает, за счёт чего развивается субъект — не зря он в своей деятельности сделал упор на Хартию технологического суверенитета и импортозамещения. Сейчас к ней присоединилось уже более 300 участников. Это очень интересный опыт для Российской Федерации по взаимодействию крупных промышленных предприятий с малым бизнесом.