Сенатор Калашников: «Губернатор Демешин задал курс на консолидацию»

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Виктор Калашников об отчёте губернатора Дмитрия Демешина перед депутатами Законодательной думы Хабаровского края:
— Очень хорошее впечатление произвёл доклад Дмитрия Демешина. Он был развёрнутый, комплексный, всеобъемлющий. Губернатор Хабаровского края показал, что он максимально погружён в текущую ситуацию. Глава региона хорошо понимает, куда двигаться с точки зрения существующих сейчас проблем. Его решение об «Атласе проблемных объектов» — очень смелое. Это по-настоящему управленческая новация, которая требует мужества. В своём докладе он сказал, что этот Атлас на сегодняшний день включает более девяти тысяч позиций и он является целеполагающим.
Я бы отметил также, что курс Дмитрия Демешина на консолидацию для решения общих задач — это важная часть его доклада. При этом отмечается, что деятельность правительства не является менторской. Губернатор является очень решительным и требовательным руководителем — он смог хорошо организовать взаимодействие с муниципальным сектором. Даже отвечая на вопросы в ходе доклада, он подчёркивал, что у каждого есть своя зона ответственности.
Мы все помним один из предвыборных девизов Дмитрия Демешина — «У Хабаровского края нет окраин» — он об этом и сейчас говорил немало. Понятно, что это работа не на один год. Даже говоря о медицине, глава региона в первую очередь обращал внимание на отдалённые районы и что там уже делается. Это касается и кадров, и транспортной доступности, и многих других вопросов.
Отдельно бы я отметил уверенность губернатора в сильной экономике — он несколько раз об этом говорил. Это также указывает на то, что глава региона понимает, за счёт чего развивается субъект — не зря он в своей деятельности сделал упор на Хартию технологического суверенитета и импортозамещения. Сейчас к ней присоединилось уже более 300 участников. Это очень интересный опыт для Российской Федерации по взаимодействию крупных промышленных предприятий с малым бизнесом.
С точки зрения экономики я бы ещё обратил внимание на начало реальной работы по острову Большому Уссурийскому. Это сейчас действительно огромный шаг на пути к сближению двух стран. Неслучайно Российско-Китайский форум, который поддержан на уровне правительства страны, пройдёт в Хабаровске уже в мае этого года.