Глава Минобороны Пакистана Асиф не исключил возможности войны с Индией

Угроза конфликта между Пакистаном и Индией, которые являются ядерными державами, — это повод для беспокойства всего мира, заявил в интервью Sky News глава пакистанского Минбороны Хаваджа Асиф.
«Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство… Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически», сказал он.
В связи с эскалацией напряженности между двумя странами после теракта в Пахалгаме Асиф заявил о готовности армии Пакистана дать «взвешенный ответ» на любые действия Индии. При этом глава Минобороны не исключил возможности начала полномасштабной войны между Пакистаном и Индией.
Напомним, накануне стало известно, что власти Индии могут принять решение о выходе из соглашения о прекращении огня с Пакистаном после теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли туристы. В пятницу СМИ сообщили об обстреле пакистанскими военными ряда постов вдоль линии контроля с Индией.