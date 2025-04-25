Глава Минобороны Пакистана Асиф не исключил возможности войны с Индией

В связи с эскалацией напряженности между двумя странами после теракта в Пахалгаме Асиф заявил о готовности армии Пакистана дать «взвешенный ответ» на любые действия Индии. При этом глава Минобороны не исключил возможности начала полномасштабной войны между Пакистаном и Индией.