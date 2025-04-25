СМИ сообщили об обстреле пограничных постов Индии со стороны Пакистана

В связи с происшествием правительство Индии 24 апреля объявило о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана, покинуть страну им необходимо до 27 апреля. В тот же день Совет безопасности Пакистана объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации.