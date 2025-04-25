Вучич заявил о желании организовать всемирный саммит с Путиным и Трампом

«Я буду искать поддержки как у Дональда Трампа-младшего, так и у Дональда Трампа-старшего, а также у президента Путина. У меня есть идея организовать в следующем году в Белграде большой глобальный форум на различные темы», — сообщил Вучич.
По его мнению, саммит должен пройти в марте-мае следующего года. Президент уверен, что Белград — «единственное место, которое могло бы принять Путина, Трампа, Макрона, Джорджу Мелони, Мерца и многих других».
Вучич также рассказал, что получил приглашение принять участие в работе Национального комитета Республиканской партии США в начале мая. По его словам, он хочет воспользоваться этим визитом, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона в проведении глобального саммита, а также встретиться с президентом Трампом «как минимум два-три раза в течение двух-трех дней».
На вопрос журналистов, означает ли это, что в мае он пообщается и с Трампом, и с Путиным, Вучич ответил, что это возможно, но добавил, что пока не может окончательно подтвердить встречу с американским коллегой.
Сербский лидер приедет в Москву 9 мая, на День Победы. Последняя его личная встреча с Путиным состоялась 25 ноября 2021 года во время визита в Сочи. С начала военных действий на Украине президенты дважды созванивались — в октябре 2024 года и в марте этого года. В марте Вучич принял в Белграде Дональда Трампа — младшего. В ноябре прошлого года он сообщал, что провел «сердечный» телефонный разговор с Трампом.
В апреле сербский президент, говоря о возможности организовать встречу Трампа и Путина, заявил, что Белград к этому готов, но сомневается, что это реально. «Мы всегда готовы, это наши друзья, и мы думаем, что было бы хорошо, если бы здесь были президент Украины Владимир Зеленский, Путин и Трамп», — отметил он.
В январе сербский лидер называл Белград «местом на земном шаре, которое чрезвычайно бы им [Путину и Трампу] подошло» для переговоров.