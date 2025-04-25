Вучич заявил о желании организовать всемирный саммит с Путиным и Трампом

Сербский лидер приедет в Москву 9 мая, на День Победы. Последняя его личная встреча с Путиным состоялась 25 ноября 2021 года во время визита в Сочи. С начала военных действий на Украине президенты дважды созванивались — в октябре 2024 года и в марте этого года. В марте Вучич принял в Белграде Дональда Трампа — младшего. В ноябре прошлого года он сообщал, что провел «сердечный» телефонный разговор с Трампом.