В Самарской области задержанного экс-главу района требуют уволить из-за утраты доверия

Экс-главу района задержали в сентябре 2024 года. А в ноябре Владимира Аникина привлекли к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ): он задекларировал недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2022 год, но не устранил нарушения, когда их выявил контрольный орган.