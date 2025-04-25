Шойгу раскрыл число фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.