Красноярский край ждет масштабная муниципальная реформа

«Предстоит большая работа по изменению устройства местного самоуправления в крае и по приведению краевого законодательства в соответствие с новыми реалиями. По большому счету, важно понять, что идет реорганизация аппарата власти МСУ, призванная обеспечить развитие территорий. Людям важно — где они будут брать справки, оформлять документы, останутся ли в населенных пунктах школы и больницы, сохранится ли объем услуг. Как при этом будет называться орган власти — сельская администрация или территориальное представительство — не так уж важно», — прокомментировал Алексей Додатко.