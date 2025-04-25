Красноярский край ждет масштабная муниципальная реформа

«Стоит отметить, что в ходе преобразований доступность для населения муниципальных услуг останется прежней. В административных центрах поселений федеральный закон предписывает нам сформировать территориальные органы местных администраций, и важно, что сеть учреждений здравоохранения, образования, культуры сохраняется. Как и различные льготы и меры поддержки, которые сегодня получают жители края в сельских территориях», — отметил на сессии заместитель губернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко.
Он пояснил, что на сегодня в регионе насчитывается 472 муниципальных образования: 17 городских и 12 муниципальных округов, 32 муниципальных района, 22 городских и 389 сельских поселений. После принятия документа, предусматривающего их объединение, в регионе будет 39 муниципальных образований, включая шесть городских и 33 муниципальных округа. По словам Сергея Пономаренко, такие изменения улучшат качество муниципального управления и повысят оперативность принятия управленческих решений на местах.
При этом главы муниципалитетов будут избираться местным представительным органом из числа кандидатов, предложенных губернатором. А предлагать их смогут политические партии, Общественная палата края и другие организации.
Спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко добавил, что депутаты не планируют торопиться с принятием документа во втором чтении, поскольку необходимо прояснить многие вопросы, связанные с грядущим переустройством, и показать жителям, что преобразования происходят в их интересах.
«Предстоит большая работа по изменению устройства местного самоуправления в крае и по приведению краевого законодательства в соответствие с новыми реалиями. По большому счету, важно понять, что идет реорганизация аппарата власти МСУ, призванная обеспечить развитие территорий. Людям важно — где они будут брать справки, оформлять документы, останутся ли в населенных пунктах школы и больницы, сохранится ли объем услуг. Как при этом будет называться орган власти — сельская администрация или территориальное представительство — не так уж важно», — прокомментировал Алексей Додатко.