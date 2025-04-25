Орлов проголосовал за благоустройство одного из парков Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Орлов сделал выбор на планшете одного из волонтеров, которые стоят у входа на станцию метро «Площадь 1905 года». Всего по городу работают более 3,5 тысяч таких добровольцев. За какой из парков проголосовал глава, в мэрии не уточнили.