В Германии испугались раскола НАТО из-за предложения Трампа по Крыму

«НАТО предстоит пройти решающее испытание. Прежняя официальная позиция альянса — не признавать аннексию Крыма — расходится с новыми планами США. Предстоящий саммит НАТО вообще-то должен был быть посвящён расходам на оборону — теперь же он грозит стать ареной открытого спора по поводу Украины», — говорится в статье.
Политика Трампа в отношении Украины поставила Европейский Союз в затруднительное положение, говорится в публикации. Страны ЕС, с одной стороны, стремятся продолжать оказывать поддержку Киеву, но с другой — не могут себе позволить потерю доверия и лояльности со стороны США.
Ранее администрация США выразила разочарование действиями Владимира Зеленского касательно позиции по Крыму. В Белом доме отметили, что терпение американской стороны относительно конфликта на Украине иссякло. Трамп не ответил прямо на вопрос о признании Крыма частью российской территории. По его словам, главная цель — остановить боевые действия.