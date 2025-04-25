В Германии испугались раскола НАТО из-за предложения Трампа по Крыму

Политика Трампа в отношении Украины поставила Европейский Союз в затруднительное положение, говорится в публикации. Страны ЕС, с одной стороны, стремятся продолжать оказывать поддержку Киеву, но с другой — не могут себе позволить потерю доверия и лояльности со стороны США.