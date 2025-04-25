BZ: одно решение Трампа способно уничтожить НАТО

Трамп ранее отметил, что Украина утратила контроль над Крымом много лет назад, а также выразил мнение, что отказ президента Владимира Зеленского признать полуостров частью России затрудняет переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Эксперты считают, что Трамп может покинуть переговоры по Украине из-за несогласий по Крыму, поскольку американский лидер не смог добиться успехов в этом вопросе, передает «Царьград».