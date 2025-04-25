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Паслер поручил активнее обновлять сельхозтехнику и набирать кадры в АПК

Такие задачи он поставил на заседании правительства региона.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства региона поставил перед МинАПК задачу — нарастить объёмы приобретаемой сельхозтехники, а также повысить обеспеченность отрасли кадрами. Проведение посевной кампании в регионе было основным вопросом в ходе заседания 24 апреля, сообщает свердловский департамент информполитики.

«По технике — определённое количество есть, это хорошо, но её категорически недостаточно. Нам нужно решать и кадровый вопрос, и вопрос производительности — с техникой, оборудованием. Поручаю разобраться с этими проблемными аспектами», — сказал Денис Паслер.

Он также отметил, что в регионе необходимо увеличить число агроклассов, в которых со школьной скамьи готовят отраслевых специалистов. Благодаря этому повысится и обеспеченность кадрами.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова отметила, что в 2025 году есть планы закупить не меньше 122 тракторов, 12 кормоуборочных комбайнов, 32 зерноуборочных комбайнов, 40 косилок и 15 опрыскивателей. Также активно ведутся закупки горюче-смазочных материалов. Нужно приобрести 0,8 тысяч тонн бензина и 7,4 тысячи тонн дизельного топлива. В настоящее время их запасы составляют соответственно 0,4 тысячи и 3,2 тысячи тонн.

Что касается имеющегося сейчас парка техники, то он готов к весенне-полевым работам уже более чем на 90%. Подготовка машин для осуществления посевной продолжается.

По данным МинАПК, планируемая посевная площадь в 2025 на территории Свердловской области превысит 760 тысяч гектаров. 47% всех посевных площадей займут кормовые культуры. Зернобобовые и зерновые высадят на 43,6% площадей.

Также традиционно будут выращивать картофель, масличные культуры и овощи открытого грунта. Отметим, по прогнозам МинАПК, нынешней весной посевная кампания должна пройти в рабочем режиме и в оптимальные агротехнические сроки.