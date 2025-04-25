Паслер поручил активнее обновлять сельхозтехнику и набирать кадры в АПК

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова отметила, что в 2025 году есть планы закупить не меньше 122 тракторов, 12 кормоуборочных комбайнов, 32 зерноуборочных комбайнов, 40 косилок и 15 опрыскивателей. Также активно ведутся закупки горюче-смазочных материалов. Нужно приобрести 0,8 тысяч тонн бензина и 7,4 тысячи тонн дизельного топлива. В настоящее время их запасы составляют соответственно 0,4 тысячи и 3,2 тысячи тонн.