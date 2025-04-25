Бывший мэр Дегтярска признал вину по всем эпизодам

По словам представителя гособвинения, ранее Пильников оспаривал часть со взяткой в виде автомобиля и размер взятки.
Напомним, 49-летний мэр обвиняется в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, преступления были совершены в 2020—2024 годах: глава Дегтярска получил от представителя коммерческой организации и от одного из подчиненных деньги и автомобиль на сумму более 14 млн рублей.
Предыдущее заседание было перенесено на сегодня, 25 апреля из-за неявки государственного обвинителя. Сейчас Пильников находится под домашним арестом.