Бывший мэр Дегтярска признал вину по всем эпизодам

Напомним, 49-летний мэр обвиняется в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, преступления были совершены в 2020—2024 годах: глава Дегтярска получил от представителя коммерческой организации и от одного из подчиненных деньги и автомобиль на сумму более 14 млн рублей.