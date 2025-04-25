Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли поинтересовался у читателей, верят ли они словам главы киевского режима о каждом учтенном центе американской помощи.
«Самое смешное, что я прочитал за весь день», — написал Маск.
В интервью американскому журналисту Бену Шапиро, Зеленский заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов американских налогоплательщиков, направленных на Украину, «был должным образом отслежен и учтен».
Президент США Дональд Трамп заявлял, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины «сотни миллиардов» долларов.
В свою очередь, Маск сообщил, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Киеву.