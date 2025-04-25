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Маск не смог сдержать смех после нового заявления Зеленского

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск не смог сдержать смех после заявления Владимира Зеленского о военной помощи США. Своими эмоциями он поделился в соцсети X.

Источник: AP 2024

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли поинтересовался у читателей, верят ли они словам главы киевского режима о каждом учтенном центе американской помощи.

«Самое смешное, что я прочитал за весь день», — написал Маск.

В интервью американскому журналисту Бену Шапиро, Зеленский заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов американских налогоплательщиков, направленных на Украину, «был должным образом отслежен и учтен».

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины «сотни миллиардов» долларов.

В свою очередь, Маск сообщил, что возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) должен провести аудит средств, направленных Киеву.