Танзила Нарбаева встретилась с Председателем Великого Национального Собрания Турции

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках визита в Анкару провела встречу с Председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Участники встречи подчеркнули, что благодаря прочной политической воле и дружеским отношениям лидеров двух государств узбекско-турецкие связи вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства.
Отмечалось, что парламенты играют все более активную роль в углублении межгосударственного взаимодействия. Внимание акцентировано на важности парламентского контроля за реализацией достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также необходимости усиления взаимодействия между профильными комитетами и группами дружбы.
Стороны подчеркнули важность расширения культурно-гуманитарных связей, особенно в сферах образования и туризма, а также обмена опытом между молодежью и регионами. Рассмотрены вопросы углубления взаимодействия между парламентами тюркоязычных стран и в рамках Организации тюркских государств.
По итогам встречи был подписан Протокол о сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Великим Национальным Собранием Турции.
Документ предусматривает вывод межпарламентского сотрудничества между Узбекистаном и Турцией на новый уровень. Речь также идет об обмене опытом и тесном взаимодействии в законодательной деятельности и более активном сотрудничестве в политике, экономике, культуре, образовании и спорте.
«Это является не только укреплением дружественных отношений между двумя государствами, но и важным дипломатическим шагом, способствующим стабильности и развитию во всем регионе», — отмечалось на встрече.
В тот же день делегация посетила парламентскую библиотеку, где были представлены книги и издания, посвященные истории, культуре и современному развитию Узбекистана.
Танзила Нарбаева оставила запись в Книге почетных гостей Великого Национального Собрания Турции, подчеркнув важность укрепления двусторонних межпарламентских связей.