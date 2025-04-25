Танзила Нарбаева встретилась с Председателем Великого Национального Собрания Турции

Отмечалось, что парламенты играют все более активную роль в углублении межгосударственного взаимодействия. Внимание акцентировано на важности парламентского контроля за реализацией достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также необходимости усиления взаимодействия между профильными комитетами и группами дружбы.